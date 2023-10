Castellanos: "Felice per il primo gol all'Olimpico"

Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO ATALANTA CASTELLANOS INTERVISTA - Al termine di Lazio - Atalanta, gara terminata 3-2, Valentin Castellanos ha parlato ai canali biancocelesti e a Dazn.

Lazio - Atalanta, le parole di Castellanos a fine partita

"Emozione bella, partita emozionante per tutti. Sono felice per il primo gol all'Olimpico, era una palla difficile. Era difficile, l'Atalanta gioca bene. Dobbiamo godercela con la nostra gente e continuare a lavorare. Sappiamo che veniamo da una partita di Champions complicata, sono felice per questa vittoria, ne avevamo bisogno".

Castellanos a Dazn

"Emozione strepitosa, avevo voglia di festeggiare il primo gol all'Olimpico sotto la Curva Nord con i tifosi. Contro le squadre che giocano uomo su uomo vado ad attaccare gli spazi. Sarri è esigente e potrà aiutarmi per il futuro. Ciro ci aiuta, conosce la gerarchia, lo appoggiamo sempre, è il nostro capitano. La competizione con lui è sana".