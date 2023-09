Immobile: "Dobbiamo usare la Champions per rialzarci"

Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO ATLETICO MADRID IMMOBILE INTERVISTA - A pochi minuti dall'inizio della sfida di Champions League tra Lazio e Atletico Madrid, Ciro Immobile ha parlato della gara ai microfoni di Sky.

Lazio - Atletico Madrid, le parole di Immobile nel pre partita

“Diciamo che se siamo intelligenti utilizziamo la Champions per rialzarci. Questa è la partita giusta e sono felice che sia in casa perché l’ultima volta era senza tifosi. È il momento di godersela, è stato un lavoro di due anni. Dobbiamo essere più aggressivi, sono d’accordo col mister. Metterci quella cattiveria in più in area di rigore nostra e loro."



Sulle critiche

"Quando raggiungi un certo livello è normale, i tifosi probabilmente sono stati abituati molto bene"

Il capitano biancoceleste ha poi parlato anche ai microfoni di Mediaset

"Mi aspetto un grande Atletico e con esperienza. Visto il nostro inizio negativo, questa per noi deve essere la partita della svolta. Dobbiamo goderci la serata e riscattarci. Il mister è a conosce di come la penso e so che ci saranno tempo e modo di dimostrare quanto valiamo. Il calcio è così, si prendono critiche e complimenti, avrò modo di riscattarmi".