I tifosi della Lazio tornano in Champions League sedici anni dopo l'ultima volta

Tempo di lettura: 2 minuti

TIFOSI LAZIO CHAMPIONS LEAGUE - C'è chi quella sera di sedici anni fa ero uno sbarbato studente. Chi dava ancora la mano a mamma e papà. E chi condivideva con gli amici un'altra emozionante serata da stadio. Sono passati 5774 giorni da mercoledì 28 novembre 2007, ultima volta che i tifosi della Lazio hanno potuto assistere allo stadio Olimpico ad una partita di Champions League.

Champions League: i tifosi della Lazio tornano all'Olimpico sedici anni dopo

Agli avversari che anno dopo anno si sono messi sulla strada della Lazio verso la qualificazione alla competizione europea più importante, si è aggiunto anche il Coronavirus. Restrizioni e mascherine non hanno permesso ai supporters biancocelesti di assiepare gli spalti casalinghi nell'ultima partecipazione alla Champions League. Le sfide con Zenit, Club Brugge, Borussia Dortmund e Bayern Monaco si giocarono in un silenzio assordante. Prolungando, di fatto, l'attesa e la voglia d'Europa del pubblico biancoceleste.

E la risposta è stata in linea con le aspettative. Se il 28 novembre di sedici anni per Lazio - Olympiakos erano in 45.000 a spingere l'allora squadra di Delio Rossi, oggi saranno almeno cinquemila in più. Un numero importante, che testimonia l'attaccamento ai colori bianco e celeste nonostante un inizio di stagione claudicante, fatto di tre sconfitte in appena quattro giornate di campionato.

Quando i tifosi lasciarono per l'ultima volta lo stadio Olimpico in una notte di Champions League, la qualificazione della Lazio al turno successivo era appesa a un filo. Curiosamente doveva passare da Madrid, sponda Real. Stasera, invece, l'avversario è l'Atletico. I punti sono ancora tutti in palio e l'emozione di tornare a sentire la famosa "musichetta" ha già pervaso Ponte Milvio e le zone limitrofe l'impianto. Nell'attesa che il tripudio biancoceleste invada e colori tutti i settori.