Provedel: "Più tardi mi renderò conto di cosa ho fatto. È una grande emozione"

Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO ATLETICO PROVEDEL INTERVISTA - Al termine di Lazio - Atletico Madrid è intervenuto Ivan Provedel, autore del gol del pareggio all'ultimo minuto. Ecco le sue parole ai microfoni ufficiali biancocelesti e a quelli di SkySport.

Lazio - Atletico Madrid, le parole di Provedel

"Le sensazioni sono belle, in questo momento solo perché siamo riusciti a pareggiare. C'è poco tempo per godersela, giochiamo sabato e dobbiamo dare una botta al campionato. Sta sera me ne renderò conto in tutti modi. Volevo che finisse lì la palla, è finita lì e per fortuna l'ho toccata quel giusto che bastava spero di una spinta importante. Loro sono sulla carta la squadra più forte del girone, noi siamo stati bravi, ma anche le altre partite sono difficili. Un peccato per il pareggio perché bisogna far gol prima, ora andiamo avanti, un punto. Il gol è dedicato al bambino che sognava un giorno di giocare in Champions League".

Le parole di Provedel a Sky

"C'era tanta confusione, non si riusciva a comunicare, sapevo solo che da lì a poco avrebbe fischiato la fine e quindi sono andato. Penso ancora di non rendermene conto, lo farò più avanti, il calcio è veloce. Sabato giochiamo un'altra partita, stasera me la godo, ma sabato dobbiamo pensare a vincere. Per fare una battuta posso dire di aver studiato Immobile. Luis Alberto da lì di solito batte sul secondo palo, io mi sono buttato lì e ho segnato. Tutti e due i gol segnati hanno un grande significato per me, ma sono diversi tra loro, quello era a fine stagione e questo all'inizio. Le emozioni che ho provato sono importanti in entrambi i casi".