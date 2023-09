Calciomercato, si lavora alle cessioni di Fares, Basic e Kamenovic

Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO FARES BASIC KAMENOVIC - Il mercato in uscita è ancora aperto in casa Lazio. Nonostante in Italia non sia più possibile acquistare giocatori, in alcuni paesi la sessione estiva è ancora aperta, rendendo di fatto possibil effettuare cessioni. Il club biancoceleste in questi giorni proverà a piazzare gli esuberi presenti in rosa, da Basic a Fares, passando per Kamenovic.

Lazio, il punto sugli esuberi

Per Mohamed Fares c'è l'interesse del Brescia, ripescato in Serie B e con una deroga sul mercato fino all'8 settembre. L'algerino potrebbe salutare la Lazio in prestito, rinnovando di un anno (il contratto attuale scade nel 2025) per spalmare lo stipendio da 1,2 milioni di euro su più stagioni.

Anche Toma Basic è fuori dal progetto. Messo ai margini dai numerosi arrivi a centrocampo, ha rifiutato, fin qui, tutte le offerte arrivate a Lotito. Sul giocatore ora ci sarebbe il Trabzonspor, in quanto le trattative in Turchia finiranno il 15 settembre. Sirene turche, infine, anche per Kamenovic, senza però alcuna opzione concreta.