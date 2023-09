Lazio, con Kamada e Guendouzi diverse soluzioni per Sarri

Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO KAMADA GUENDOUZI - Nonostante il pesante addio di Milinkovic in estate, la Lazio è riuscita a mantenere un centrocampo, almeno sulla carta, di livello assoluto. È chiaro, la partenza del serbo ha privato la rosa biancoceleste di un elemento praticamente insostituibile, ma il calciomercato ha regalato a Sarri una profondità sulla mediana che l'anno scorso non c'era, soprattutto grazie agli arrivi di due mezzali come Kamada e Guendouzi.

Lazio, Kamada e Guendouzi pronti ad alternarsi

Nonostante il ruolo sia praticamente lo stesso, Kamada e Guendouzi sono giocatori diversi. Il primo è più rapido e bravo ad inserirsi, oltre ad avere parecchi gol nelle gambe. Il secondo è un agonista, ha caratteristiche più difensive, tanto da poter ricoprire anche il ruolo di regista, ma non disdegna la fase offensiva, come visto a Napoli. All'inizio probabilmente i due si alterneranno. Difficile togliere il Luis Alberto visto di recente, ma nell'arco della stagione dovrà riposare anche lui e lì potremo vedere i due nuovi acquisti insieme. Il giapponese sarà impegnato con la sua nazionale durante la sosta, mentre il francese resterà a Formello ad allenarsi con Sarri. Per questo, secondo il Corriere dello Sport, contro la Juventus il tecnico potrebbe dargli spazio anche dal primo minuto. La Lazio ha finalmente trovato la profondità a centrocampo di cui aveva bisogno.