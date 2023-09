Lazio, biancocelesti primi in Serie A per chilometri percorsi

Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO CHILOMETRI PERCORSI - La Lazio vista a Napoli ha confermato quanto già detto da Sarri: dietro alle due sconfitte con Lecce e Genoa non si celava alcun problema di condizione fisica. Contro i campioni d'Italia, i biancocelesti sono stati padroni del campo, dimostrando una grande freschezza dal punto di vista atletico. Dati alla mano, come riportato dal Corriere dello Sport, quella capitolina è, fin qui, la prima squadra per chilometri medi percorsi a partita in Serie A con 118,208, davanti a Monza (115,750 km) e Atalanta (114,728). Contro i partenopei c'è stato un distacco di quasi 10 chilometri, con un Cataldi in grande spolvero: 13,558 km per lui, 2,5 in più di Lobotka, primatista del Napoli. Il vero punto di forza della Lazio in questa stagione, quindi, potrebbe proprio essere la parte atletica.