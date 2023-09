Rovella, Sarri può lanciarlo dal primo minuto contro la Juventus

Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO ROVELLA SARRI - Dopo essersi allenato poco in tournée con la Juventus, complice un infortunio che lo ha tenuto fuori 10-15 giorni, Nicolò Rovella è ora al lavoro per farsi trovare pronto da Sarri. Come scrive il Corriere dello Sport, il giocatore è stato voluto dal tecnico, che lo aveva inserito nella lista dei suoi preferiti per il ruolo di regista.

Lazio, Rovella pronto a partire titolare contro la Juventus

Nicolò vuole sfruttare la pausa nazionali per completare il piano di ricondizionamento atletico concordato con lo staff tecnico biancoceleste e, dopo la sosta, potrebbe già avere una chance dal primo minuto, proprio contro la sua ex squadra. Nelle gerarchie, attualmente, risulta ancora davanti Cataldi, ma con il passare del tempo Rovella, con delle buone prestazioni, potrebbe far cambiare idea a Sarri.