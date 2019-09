LAZIO CIRO IMMOBILE – Domani, alle 15.00, la Lazio è chiamata alla trasferta contro la Spal in occasione della terza giornata di campionato. Una gara speciale, quella di Ferrara, non solo per l’ex Lazzari, ma anche per Ciro Immobile che nel 2018, contro gli estensi, calò il poker.

Un ritrovato Immobile

E chissà che quest’anno il bomber biancoceleste non possa ripetersi. D’altronde, l’inizio di stagione del partenopeo è stato un successo, tra doppietta in biancoceleste e gol in Nazionale. Come sottolinea il Corriere dello Sport, Ciro si è sbloccato in Azzurro – interrompendo un digiuno durato due anni – e continua a volare con l’aquila sul petto. Quella vista finora è una Lazio più matura, più consapevole, più solida. L’attaccante è tornato ad esserne trascinatore e spietato realizzatore.