Frattesi alla Lazio lo racconta Emanuele Leva, il suo primo allenatore

LAZIO FRATTESI PRIMO ALLENATORE - Parla Emanuele Leva, il primo allenatore di Davide Frattesi. Ai microfoni di calciomercato.com ha raccontato l'esperienza del centrocampista nella Capitale, in particolare alla Lazio.

Lazio, le parole di Emanuele Leva su Frattesi

"Appena arrivato alla Lazio presi un gruppo di ‘99 nel quale c’era anche lui, erano tutti nuovi. Inizialmente faceva l'esterno di centrocampo, dopo qualche mese l'ho spostato in mezzo perché secondo me aveva una gran visione e tempi di gioco. Lo chiamavo il 'Guerriero'. Non mollava mai, entrava in campo e correva dal primo all'ultimo minuto. Oltre alla tecnica di base, è stato questo fattore a fare la differenza. Alla fine di ogni partita mi piaceva avere un colloquio individuale con tutti i ragazzi, e quando facevo notare a Davide gli errori ogni tanto mi metteva il muso. Ma oggi sono sicuro che abbia capito quello che volevo trasmettergli".

Sulla sua fede calcistica e il trasferimento alla Roma

"Che squadra tifava? Questo non lo so, ma posso dire che è sempre stato un professionista: alla Lazio ha sempre dato il massimo, poi è andato alla Roma e si è impegnato allo stesso livello. La Roma stava seguendo molti giocatori di quel gruppo, quando Davide ha compiuto 14 anni gli è scaduto il contratto annuale e la Lazio ha tentennato un po' prima di rinnovarglielo per tre anni, così la Roma si è inserita e l'ha preso".