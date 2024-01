Calciomercato Lazio, l'erede di Felipe Anderson viene dal Messico

Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO EREDE FELIPE ANDERSON- Il giocatore al centro delle tante voci sul calciomercato della Lazio è Felipe Anderson. La società biancoceleste non si muoverà dall'offerta fatta e il brasiliano sembra sempre più lontano dalla capitale. Lo scenario di perderlo a zero è concreto e la Juventus ha già sondato il terreno. Dal Messico però hanno già individuato il suo erede.

Un messicano come erede di Felipe Anderson

La situazione legata a Felipe Anderson è sempre più intricata. Il brasiliano sembra intenzionato a partire come parametro zero in estate ed ha ricevuto interessamenti da Juventus e West Ham e un'importante offerta dall'Arabia. La Lazio deve individuare un sostituto, e come riportato da El Futbolero Mexico, il club biancoceleste è fortemente interessata a Cesar Huerta. Il giocatore classe 2000 gioca nel Pumas e sta avendo una crescita esponenziale negli ultimi anni diventando non solo leader della sua squadra ma anche una delle sorprese del campionato messicano. Con 8 gol e un assist all'attivo quest'anno, può essere il profilo adatto per la Lazio. Ovviamente la società biancoceleste potrà affondare il colpo solamente dopo la cessione di Felipe Anderson