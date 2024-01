QUI FORMELLO, in gruppo Hysaj, Sarri valuta le scelte per Udine

Tempo di lettura: < 1 minuto

Qui Formello, il report dell'allenamento della Lazio

Gli uomini di Sarri si sono ritrovati oggi a Formello per l'allenamento quotidiano in vista della prossima sfida contro l'udinese. Questo è l'ultimo allenamento prima della rifinitura di domani. Si rivede in gruppo Hysaj dopo essere stato qualche giorno fuori a causa di un dolore al costato. Immobile e Luis Alberto svolgono un lavoro differenziato e salteranno Udine puntando al derby di coppa Italia. Sulle fasce rientra Lazzari e si rivede in gruppo Pellegrini dopo lo spavento dell'ultima partita contro il Frosinone. In difesa si rivede romagnoli ma la difesa dovrebbe essere composta dalla coppia Gila-Patric. Intanto in panchina scalpita anche Casale. Sarri dovrà schierare Domenica una formzaione non solo guardando gli infortuni, ma anche dando un'occhiata agli altri impegni come il derby ela sempre più vicina Supercoppa Italiana contro l'Inter.