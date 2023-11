Immobile a caccia di due obiettivi contro il Feyenoord: il dato

Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO FEYENOORD IMMOBILE OBIETTIVI - La Lazio si avvicina al match contro il Feyenoord, crocevia del girone di Champions League. La sfida è fondamentale per l'andamento della stagione dei biancocelesti e, soprattutto, per Ciro Immobile. Il bomber di Torre Annunziata insegue due obiettivi e potrebbe ritrovare il posto da titolare dopo tre panchine consecutive.

Immobile scalpita, titolare in Lazio - Feyenoord?

Come riporta l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, Ciro Immobile ha collezionato 13 presenze totali in questo inizio di stagione, quattro delle quali da subentrato. Il bomber di Torre Annunziata ha voglia di ripartire a modo suo, quindi a suon di gol. Per ora sono solo tre, realizzati tutti in Serie A. Il numero 17 biancoceleste insegue inoltre il gol numero 10 in Champions League, dove non segna dalla doppietta allo Zenit, oltre alle 200 reti con la maglia della Lazio.