Lazio - Feyenoord, previste misure preventive nella Capitale

LAZIO FEYENOORD MISURE PREVENTIVE - Manca sempre meno al match tra Lazio e Feyenoord, in programma alle 21 di stasera, 7 novembre 2023. Considerato lo scompiglio creato in passato dai supporters olandesi nella Capitale, sono previste misure preventive nonostante il divieto di trasferta.

La Capitale si blinda per Lazio - Feyenoord, nonostante il divieto di trasferta

Come riporta l'edizione odierna de Il Messaggero il timore è che, nonostante i divieti, alcuni gruppi ultras possano arrivare ugualmente nella Capitale. Per questo motivo sono state quindi previste delle misure preventive per evitare ogni tipo di problema. Transennate le principali fontane cittadine, tra cui anche Fontana di Trevi e la Barcaccia; accessi limitati a piazza di Spagna, Trinità dei Monti e piazza di Trevi con particolare attenzione all'area del Tridente, con un presidio fisso della polizia locale a tutela della scalinata di Trinità dei Monti.