Slot punta la Lazio: "All'andata il miglior Feyenoord della stagione"

SLOT LAZIO FEYENOORD CONFERENZA - Arne Slot, alla vigilia di Lazio - Feyenoord, è intervenuto in conferenza stampa. Ecco, qui di seguito, le battute del tecnico.

Lazio - Feyenoord, le parole di Slot in conferenza stampa

"All'andata forse è stata la miglior partita della nostra stagione, ma non conta in vista di domani. Ovviamente poi giocare fuori casa è diverso da farlo in casa. Spero saremo allo stesso livello dell'andata. Lo scorso anno non eravamo ancora pronti, avevamo 14 giocatori nuovi e la squadra era in costruzione. Dopo tre mesi, comunque, abbiamo fatto vedere belle cose".

Su Gimenez

"Ci ho parlato, ma non per il rigore".

Sugli attaccanti della Lazio

"I grandi bomber non hanno bisogno di una condizione fisica perfetta per andare in gol. Immobile ha fatto più di 200 reti e questo la dice lunga. Poi la Lazio ha anche Castellanos rispetto all'anno passato ed è molto bravo".