Pancaro: "Con il Feyenoord si può vincere. Immobile deve giocare"

LAZIO FEYENOORD PANCARO - Nel giorno di Lazio - Feyenoord, l'ex difensore biancoceleste Giuseppe Pancaro è intervenuto a TMW Radio, dicendo la sua sull'incontro di Champions League.

Lazio - Feyenoord, le parole di Pancaro

"Con Sarri si hanno più certezze, ha la sua idea e va avanti con quella. Il Feyenoord è una squadra forte che ha messo in difficoltà la Lazio all'andata sotto la gestione della palla, oltre che sotto l'aspetto dell'aggressività. Penso che la Lazio in casa può vincere. Immobile dal 1'? Assolutamente sì. In una partita così importante i campioni bisogna farli giocare".



La rosa della Lazio

"Tutti conosciamo le pressioni di Roma, la pazienza non fa parte di questo ambiente e bisogna conviverci. A me la campagna acquisti è piaciuta, bisogna dargli il tempo di ambientarsi. Sono giocatori forti con cui costruire un futuro roseo. Quando per di uno come Milinkovic perdi uno insostituibile che non trovi sul mercato".