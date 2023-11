Youth League, Lazio - Feyenoord 1-3: tris degli olandesi

Tempo di lettura: < 1 minuto

YOUTH LEAGUE LAZIO FEYENOORD TABELLINO - La Lazio cade al Fersini contro il Feyenoord in Youth League, complicando di molto il discorso qualificazione. Al vantaggio inziale degli olandesi con Sliti, aveva risposto al 25' Bordon su calcio d'angolo, ma nella ripresa Groen al 66' Ouarghi in pieno recupero hanno regalato i tre punti alla squadra allenata da Robin Van Persie, che vola a 10 punti in classifica. I biancocelesti, fermi a due punti, sono ora a rischio eliminazione e molto dipenderà dal risultato della sfida tra Celtic e Atletico Madrid, in programma alle 16:00.

Youth League, Lazio - Feyenoord 1-3: il tabellino dell'incontro

LAZIO (4-3-3): Renzetti; Bedini, Dutu, Ruggeri, Milani; Nazzaro, Bordon, Napolitano; Yordanov, D’Agostini, Sana Fernandes.

A disposizione: Magro, Sardo, Petta, Serra, Sulejmani, Bigotti, Zazza

Allenatore: Stefano Sanderra.

FEYENOORD (4-3-3): Ka; Givairo, Djomar, Marouane, Jan; Gjivai, Zepiqueno, Thijs; Aymen, Nesto, Leo.

A disposizione: Tim, Bjorn, Lugene, Zino, Fabiano, Ayoub, Troy.

Allenatore: Robin Van Persie.

Arbitro: Miguel Nogueira (POR)

Marcatori: Sliti (7', F), Bordon (25', L), Groen (66', F), Ouarghi (90+4', F).

Ammoniti: 56` Milani (L), 57` Sanà Fernandes (L), 69' Plug (F), Ouarghi (F)

Espulsi: //