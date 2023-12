Sarri: "Il risultato lo dobbiamo ai tifosi. Castellanos e Isaksen..."

Tempo di lettura: 2 minuti

LAZIO FROSINONE SARRI INTERVISTA - Al termine di Lazio - Frosinone, Maurizio Sarri è intervenuto ai microfoni ufficiali biancocelesti per commentare il match.

Lazio - Frosinone, le parole di Sarri a fine partita

"Voglio fare gli auguri ai tifosi. Il risultato di stasera lo dobbiamo in larga parte a loro. In un momento in cui ci potevamo fischiare cinsono stati vicino, ci hanno aiutato e ci hanno riportato in partita, poi la squadra li ha ripagati. Auguro buon anno e spero che l'atteggiamento della squadra li ripaghi".



Il momento

"Siamo in una situazione in cui non dobbiamo guardare la classifica. Ci può dare solo pesantezza e negatività. Stiamo amrtellando con i ragazzi di andare aprrots dopo parola, senza farci condizionare da niente. L'obbiettivo deve essere la singola partita, ci fa piacere aver preso quello di stasera, ma da domani abbiamo l'obbiettivo della prossima".



Castellanos e Isaksen

"Sono ragazzi che si stanno inserendo. Hanno avuto bisogno di un po' di tempo, ma al primo anno in Italia succede a tutti. Ci stanno ripagando. L'anno scorso una partita senza Lazzari, Romagnoli, Luis Alberto e Immobile era difficile pensare di fare risultato. Non so se siamo più forti negli 11, ma a livello di cambi lo siamo".



Gli assenti

"Lazzari lo recuperiamo chiaramente. Spero in Romagnoli che oggi ha concluso il percorso riabilitativo, quindi da domani o dopodomani dovrebbe rientrare ad allenarsi con noi, ma con grande attenzione perché la lesione al polpaccio è un infortunio delicato".

Il mister ha parlato anche a Sky Sport

"Ci sono due aspetti che mi rendono fiducioso: la reazione dello stadio quando eravamo sotto, che invece di fischiarci ci hanno sostenuto e ci hanno portato al secondo aspetto, ovvero alla reazione nostra caratteriale. Abbiamo preso in mano la partita e il risutlato poteva essere anche più ampio. Certi giocatori avevano bisogno di tempo. Secondo me si sono ambientati anche velocemente, soprattutto Isaksen. Sta crescendo molto, come anche Castellanos che aveva un peso da togliersi e l'ha fatto".



La difesa

"All'inizio della stagione i difensori erano poco protetti, ora la situazione è leggermente cambiata. Sia Patric che Gila stanno facendo bene. Noi giochiamo su un terreno ingiocabile, la fase d'impostazione qui è un suicidio".



Kamada

"Kamada è di difficile interpretazione. È un ragazzo più chiuso, molto meno espansivo. Diventa più difficile tirargli fuori cosa non gli sta funzionando. Io ci credo ancora, a Francoforte avevo visto un giocatore importante".

Felipe Anderson

"Felipe è in un momento non positivo, oggi ero sicuro che avrebbe fatto grandi cose perché ieri in allenamento è stato devastante. Il primo quarto d'ora l'ho visto bene, poi ha perso un paio di palloni banali e si è spento. Da lì sono dovuto intervenire".