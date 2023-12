OCCHIO AL FISCHIETTO, Lazio-Frosinone al sig. Feliciani

Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO FROSINONE ARBITRO FELICIANI- Archiviato Natale la Serie A 2023/24 torna in campo. La Lazio ospita il sorprendente Frosinone allo Stadio Olimpico. Per l'occasione è stato designato l'arbitro: sarà il signor Feliciani, della sezione di Teramo. A coadiuvare il fischietto abruzzese saranno i signori Lo Cicero e Trinchieri come assistenti e il signor Fabbi nel ruolo di IV Uomo. A V.A.R. e A.V.A.R. rispettivamente i signori Serra e di Paolo.

Arbitro: Feliciani;

Assistenti: signori Lo Cicero -Trinchieri;

IV Uomo: sig. Fabbri

V.A.R.: sig. Serra

A.V.A.R.: sig. Di Paolo

I precedenti tra il signor Feliciani e la Lazio

Ci sono precedenti tra l'arbitro Feliciani e la Lazio? Assolutamente no. La direzione arbitrale di Lazio-Frosinone è, in tutto e per tutto, una novità per i biancocelesti.

Il signor Feliciani ha diretto quattro volte la Primavera della Lazio che, con il fischietto abruzzese, ha ottenuto due vittorie e due pareggi.

Martino Cardani