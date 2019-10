CIRO IMMOBILE LAZIO – La Lazio è sempre più Ciro Immobile. É lui che trascina la Lazio, è a lui che la squadra di Simone Inzaghi si aggrappa per rimanere in corsa per la Champions League. Anche ieri sera Ciro, nel match Fiorentina-Lazio, ha fornito l’assist per Correa e segnato la rete del KO viola, nonostante le non perfette condizioni fisiche.

I numeri

Immobile segna e convince. Ieri sera ha colpito la viola all’88’, regalando la seconda vittoria in trasfera alla banda di Inzaghi. Il bomber di Torre Annunziata aveva lamentato dei fastidi al ginocchio nei giorni precedenti, ma ha stretto i denti e si è fatto sentire. Ciro ha preso parte a 15 dei 22 gol stagionali segnati fin qui dai biancocelesti. Nel 70% delle reti c’è il suo nome. Nonostante la scelta di concedere il rigore finale a Caicedo, rinunciando ad allungare nella classifica marcatori, in questo momento sono 97 i gol in maglia biancoceleste. La quota 100 è vicina e potrebbe essere agguantata nelle prossime settimane. Con la rete siglata al “Franchi”, Immobile, ha agganciato un mito laziale: Giorgio Chinaglia. Entrambi ora sono a quota 77 centri in Serie A con l’aquila sul petto. Ora è il quarto marcatore biancoceleste più prolifico in A. Il suo obiettivo è prendere Rocchi sul podio con 82 gol. E poi chissà che non si possa sognare più in grande per raggiungere la vetta…