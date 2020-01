Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO – Il tabellino finale della gara del Rigamonti ha detto Brescia 1 – Lazio 2. Come al solito, il protagonista assoluto del match è stato Ciro Immobile che si conferma ancora in vetta alla classifica cannonieri. Il centravanti campano è il miglior finalizzatore che la mole di gioco dei biancocelesti potesse trovare. Con la doppietta di ieri sono 19, i gol messi a segni in appena 17 partite.

La storia nel mirino

Come riporta il Corriere dello Sport, Immobile adesso è a quota 108 reti in maglia bianc’azzurra. Meno uno da Giordano, quearto marcatore all time con 109 gol. Al terzo posto c’è Giorgio Chinaglia con 122, poi Beppe Signori con 127 e davanti a tutti Silvio Piola 159.