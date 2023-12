Tare: “Nessun giocatore della Lazio mi ha deluso”

Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO TARE - Igli Tare ha passato tantissimi anni alla Lazio, sia da giocatore che da direttore sportivo. Di tanti giocatori portato in maglia biancoceleste, qualcuno non ha saputo rendere al meglio. Ecco le parole dell’ex da a riguardo ai microfoni di Cronache di Spogliatoio

Le parole di Igli Tare sul suo passato alla Lazio da direttore sportivo

"Non c’è nessun giocatore che mi ha deluso alla Lazio. lo ho fatto il calciatore, so come funzionano certe cose. Ci sono giocatori che si ambientano o meno, allenatori che vedono qualcuno o meno. Anche noi addetti ai lavori sbagliamo. Non ho rimpianti.

Su Muriqi

“Tutti puntano il dito contro Muriqi, ma io ero consapevole che il suo problema era l'ambientamento e la mentalità. Poi ha dimostrato nel campionato spagnolo di essere uno dei tre/quattro centravanti più forti. È importante il tempo che serve per inserirli. Felipe Anderson per esempio, o Luis Alberto erano giocatori che non potevano giocare nemmeno in Serie C al primo anno. Poi li vedevi in allenamento ed erano dei fuoriclasse. Uno deve essere bravo ad aspettarli".