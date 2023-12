QUI FORMELLO, la Lazio riprende con una seduta tattica

Tempo di lettura: < 1 minuto

QUI FORMELLO ALLENAMENTO LAZIO - La Lazio per smaltire le feste torna in campo a Formello per riprendere gli allenamenti in vista del prossimo match contro il Frosinone.

Qui Formello, la ripresa degli allenamenti della Lazio

La Lazio torna in campo a Formello, per l’allenamento pomeridiano delle 15:00

Dopo una prima fase di riscaldamento tecnico e atletico, i ragazzi di Sarri hanno effettuato un ampio lavoro tattico, diviso in più fasi, concludendo la seduta con una partitella a campo ridotto e un lavoro sulle palle inattive. La squadra tornerà ad allenarsi domani alle ore 15:00: