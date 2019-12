Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO INZAGHI – A margine della presentazione del libro di Dino Zoff svoltasi nel salone d’onore del Coni, Simone Inzaghi è intervenuto ai microfoni dei molti cronisti presenti all’evento. Il tecnico piacentino ha indicato la strada che la Lazio dovrà seguire per continuare a inanellare una vittoria dietro l’altra come è successo nelle ultime sei gare di campionato. Per il match contro la Juventus, l’allenatore biancoceleste potrebbe recuperare sia Luis Alberto che Lucas Leiva. Ecco le sue parole.

Contro la Juventus

“Abbiamo perso alcune partite dominate e su questo aspetto dobbiamo migliorare. Allo stesso tempo dico che quest’anno inizialmente non arrivavano i risultati, ma rispetto alle scorse stagioni ero ancora più fiducioso. Giusto che ci siano critiche in un ambiente come Roma. Ai miei giocatori ho detto per vincere bisogna dominare le partite. Il nostro obiettivo è sempre guardare la prossima gara e sabato, contro la Juve, sarà difficilissimo anche se ce la giocheremo con le nostre armi. Vedremo come andrà.”