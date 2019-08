LAZIO LLORENTE – Fernando Llorente è il sogno di fine mercato della Lazio. L’attaccante finalista nell’ultima edizione della Champions League è attualmente svincolato e la sua esperienza offensiva fa gola a tanti club europei. Inzaghi da tempo chiede un rinforzo davanti per completare la rosa e adesso anche la società, dati i problemi di rinnovo con Caicedo, si starebbe guardando intorno.

LLORENTE – I contatti tra la Lazio e Llorente, come riporta il Corriere dello Sport, esistono da giorni. Lo scoglio al momento è rappresentato dai costi e dalla concorrenza. Lo spagnolo percepiva al Tottenham uno stipendio da 4 milioni e vorrebbe adesso un triennale, la Lazio potrebbe offrire al massimo un contratto da 2-2,5 milioni annui. Molto dipenderà dal tipo di offerte che arriveranno all’ariete ex Juventus: Napoli e Inter lo seguono con interesse e potrebbero garantire all’attaccante Champions e soldi. La Lazio non avrebbe al momento nessuna intenzione di partecipare ad aste. Tare aspetterà alla finestra per capire i margini della trattativa ma intanto le richieste del mister restano pressanti. Inzaghi continua a chiedere un quarto attaccante e la società proverà fino all’ultimo a tentare un colpo low cost per completare il reparto: Sanabria e Simeone restano gli altri nomi in lizza.