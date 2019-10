LAZIO GASCOIGNE MOLESTIE ASSOLUZIONE – Finalmente una buona notizia per Paul Gascoigne. Il fenomeno inglese ex Lazio era stato accusato di molestie sessuali per aver provato a baciare una donna senza il suo consenso. Dalla ricostruzione dei fatti in tribunale, però, sembra che le cose siano andate diversamente. Infatti Gascoigne ha dichiarato di aver baciato la ragazza per “darle fiducia“, poiché la giovane era stata etichettata dai passeggeri del treno sul quale si sono svolti i fatti come “brutta cicciona“. L’ex calciatore, a quel punto, si sarebbe avvicinato alla donna e l’avrebbe baciata per difenderla dalle critiche degli altri. Il giudice ha deciso di assolvere con formula piena l’imputato, nonostante alcune testimonianze contro Gascoigne da parte di chi ha visto la scena. Gazza ha pianto dopo la pronuncia della sentenza, ma non ha rilasciato dichiarazioni.