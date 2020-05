Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO LOTITO – La Lazio avanza unita verso la ripartenza. A Formello gli allenamenti procedono in maniera spedita ed organizzata. La speranza è che si possa riprendere il prima possibile a scendere in campo per i match di Serie A. Come riporta Sportmediaset, Claudio Lotito ha voluto esprimere la sua vicinanza alla squadra attraverso un confronto con la squadra durato 2 ore. Il presidente si è sempre battuto in prima persona perché si tornasse a giocare e la sua presenza al fianco dei giocatori ha l’obiettivo di renderli tranquilli e prepararli al meglio a tornare sul rettangolo di gioco.

