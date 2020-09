Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO COLAUTTI – I giocatori della Lazio stanno godendo della seconda giornata di riposo concessa dal mister Simone Inzaghi. Domani la squadra riprenderà gli allenamenti a Formello per continuare la preparazione in vista dell’inizio del campionato. Nel frattempo, come riporta Il Messaggero, la società ha scelto il nuovo medico sociale, il dottor Francesco Colautti. Il presidente biancoceleste Claudio Lotito, dopo le problematiche legate agli infortuni di Lulic e Leiva riscontrate lo scorso anno, ha deciso di affidare a lui le sorti della squadra. Colautti, ex responsabile sanitario della Roma, inoltre, è specialista in medicina dello sport.

