Lotito ritorna sul caso tamponi: "Facciamo chiarezza..."

Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO LOTITO INTERVISTA - Sembra essersi concluso il cosiddetto 'caso tamponi' che aveva riguardato la Lazio qualche anno fa. Sulla questione è intervenuto al Corriere della Sera proprio il presidente biancoceleste Claudio Lotito.

Lazio, le parole di Lotito

"Facciamo chiarezza". Comincia così a parlare il presidente della Lazio Claudio Lotito, sostenendo che lui e la società non sono mai stati indagati dalla giustizia penale. Il polverone, e continua, si è alzato perché si pensava che fosse strano far analizzare i tamponi ad Avellino. In realtà a detta del patron si trattava di una mossa in comune accordo con la Salernitana e per un prezzo accessibile. Conclude, poi: "Ora però la campagna denigratoria subita dalla Lazio chi ce la ripaga? Io venni perfino inibito".