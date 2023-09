Luis Alberto: "La Lazio è casa mia! Per me è tutto..."

Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO LUIS ALBERTO INTERVISTA - In una lunga intervista concessa ai taccuini de Il Corriere dello Sport, Luis Alberto si è raccontato a 360 gradi. Dal rapporto con Sarri a quello con Inzaghi, ai possibili addii alla Lazio, e molto altro.

Lazio, le parole di Luis Alberto

"Il ruolo me lo sono preso io, da solo, perché penso che così debba essere. Sono nella Lazio da anni, oggi mi sento più maturo, completo, devo aiutare un po' di più".

Riguardo la Lazio e la città di Roma

"Per me la Lazio è tutto, è la seconda casa. Roma sarà per sempre la mia seconda casa, ne ho una di proprietà anche per questo motivo. I miei figli vogliono restare qui, sono romani. In estate hanno trascorso un mese in Spagna, non vedevano l’ora di rientrare a Roma. Dicono che questo è il loro posto. Mia moglie è felice, ed è la cosa più importante. Qui abbiamo tutto quello che desideriamo".

L'attuale momento della Lazio

"Per ora è una Lazio un po’ confusa. Io mi aspetto buone cose dopo la vittoria sul Torino, un passaggio fondamentale, crisi evitata. Pensavo che saremmo ripartiti anche dopo l’Atletico Madrid, battendo il Monza, invece ci hanno messo spesso sotto".