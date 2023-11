Mandas supera Sepe nelle gerarchie: può giocare in Coppa Italia

Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO MANDAS SEPE - Arrivato in estate alla Lazio, Christos Mandas ha sorpreso tutti a Formello. Nei suoi primi mesi a Roma, il portiere greco si è messo in ottima luce agli occhi dello staff di Sarri, tanto che avrebbe superato Sepe nelle gerarchie, diventando il nuovo vice Provedel.

Lazio, Mandas verso la titolarità in Coppa Italia

Secondo il Corriere dello Sport, nella gara di Coppa Italia del 5 dicembre contro il Genoa, potrebbe essere proprio il classe 2001 a scendere in campo da titolare, come premio per il lavoro fatto di settimana in settimana.