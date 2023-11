Immobile, la mancata convocazione con l'Italia può dargli la carica

Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO IMMOBILE - La delusione per la mancata chiamata di Spalletti c'è, com'è giusto che sia. Dopo essere stato nominato come nuovo capitano della Nazionale, Immobile si sarebbe aspettato una convocazione, ma lo stesso ct aveva spiegato in conferenza come in questo momento gli altri attaccanti fossero in condizione migliore. Ciro è rimasto così a lavorare a Formello, per ritrovare la forma ideale, che fin qui gli è mancata.

LEGGI ANCHE --->

Lazio, Immobile a lavoro dopo la mancata convocazione

Come scrive il Corriere dello Sport, il gol contro il Feyenoord e il derby da titolare hanno dimostrato come il 17 biancoceleste sia sulla strada giusta per tornare quello di sempre. Con appena 3 gol realizzati nelle 12 partite di campionato, Ciro non era mai partito così a rilento negli otto anni alla Lazio, nemmeno nelle stagioni 2018/19 e 2022/23, le più complicate per lui, ma comunque concluse con 12 e 15 reti. La mancata convocazione, può quindi diventare un'occasione per lavorare ancora più duramente, così da far vedere, al termine della sosta, che è ancora un bomber 30 gol a stagione.