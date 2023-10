Marchegiani: "Non ho visto miglioramenti da parte della Lazio"

Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO MARCHEGIANI INTERVISTA - Luca Marchegiani, ex portiere della Lazio, ha espresso la sua opinione sull'avvio di stagione della formazione biancoceleste.

Marchegiani: "L'organizzazione della Lazio è un plus contro il Celtic"

Luca Marchegiani ha parlato così durante Sky Calcio Club: "Il tempo per rientrare c’è, ma non ho visto, né dalla parte della Roma né da parte della Lazio, miglioramenti per colmare questo gap di punti e di forza con le altre squadre. Il tempo c’è tutto. Pero si gioca troppo, sono d’accordo con Sarri".

Sul ko contro il Milan

"La Lazio in area marca la zona e non l'uomo. Questo si è visto anche sul gol di Okafor. Non sono convinto che sul dischetto a difendere debba andare il mediano. Si può marcare anche a uomo con il terzino nel caso del gol di Pulisic".

Sulla partita contro il Celtic

"L’organizzazione della Lazio è un grande plus in questo tipo di partite. Servirà però tanta energia per contenerli fisicamente".