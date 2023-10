Di Francesco e Mourinho si schierano con Sarri: "Si gioca tanto"

Tempo di lettura: < 1 minuto

DI FRANCESCO MOURINHO SARRI CALENDARIO - Eusebio Di Francesco e José Mourinho si accodano e sottoscrivono le parole di Maurizio Sarri, espresse nel post partita del match tra Lazio e Torino. Ecco di seguito le dichiarazioni dei due tecnici sul troppo folto calendario del calcio moderno.

Le parole di Eusebio di Francesco e José Mourinho

Eusebio Di Francesco e José Mourinho si sono affrontati allo Stadio Olimpico e, al termine del match il mister dei ciociari ha seguito le orme di Sarri, dichiarando a Sky: "Si gioca tanto ma ne siamo consapevoli, bisogna cercare di creare squadre con dei doppi ruoli. Lo sapevamo già da prima e per questo serve prepararsi di conseguenza". Anche lo Special One ha tirato fuori l'argomento in conferenza stampa: "Non era il giorno per fare una partita meravigliosa, era impossibile, non c’era freschezza né fisica, né mentale".