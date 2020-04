Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO SECONDO POSTO – Il campionato di Serie A è fermo da ormai un mese a causa dell’emergenza Coronavirus. Gli uomini di Inzaghi si trovavano al secondo posto in classifica con 62 punti conquistati ed a -1 dalla Juventus. Nei top 5 campionato d’Europa nessuna vice-capolista ha fatto meglio della Lazio. Come riporta il Corriere dello Sport infatti, in Spagna il Real Madrid si trova a -2 dal Barcellona, in Germania il Borussia Dortmund tiene il passo del Bayern Monaco a 4 lunghezze di distanza. Diverse le situazioni in Francia e Inghilterra dove Psg e Liverpool hanno conquistato un vantaggio di 12 e 25 punti rispettivamente su Marsiglia e Manchester City.

