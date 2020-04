Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO SUAREZ CALCIOMERCATO – La Lazio vuole rinforzare il suo parco attaccanti e sarebbe sulle tracce di Luis Suarez. Purtroppo, però, non stiamo parlando del fuoriclasse del Barcellona. L’uruguaiano ha infatti un omonimo che milita nella Serie B spagnola, precisamente al Real Saragozza. È lui l’uomo su cui Tare e Lotito starebbero puntando.

Suarez e il vizio per il gol

Luis Suarez è un attaccante colombiano classe 1997, di proprietà del Watford ma in prestito al Real Saragozza. Il centravanti sta guidando gli spagnoli verso la promozione in Liga ed è in lizza con Stuani per la vittoria della classifica cannonieri. Come riporta il Corriere dello Sport ha già siglato, infatti, 17 gol in 29 presenze, uno ogni 145 minuti. Un profilo sicuramente interessante dunque, pur non essendo compagno di Messi.

