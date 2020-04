Tempo di lettura: < 1 minuto

CRESPO LAZIO – Hernan Crespo, in una diretta Instagram con l’amico Bobo Vieri, ha parlato del suo arrivo alla Lazio e del calore che i tifosi gli hanno mostrato sin da subito. Ecco l’aneddoto raccontato dall’argentino.

Il racconto di Crespo

“Il mio arrivo a Roma? È stato uno spettacolo. Ero in un albergo al centro, ero appena arrivato dal Parma, in stanza. Ho deciso di uscire, di andare a farmi una passeggiata per andare a conoscere Roma. Ho iniziato a girare, mi sono dovuto chiudere dentro un negozio, non potevo uscire. Ho dovuto dovuto chiamare la Polizia. Lì ho capito come era la situazione a Roma, sono pazzi per il calcio.”

© RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, anche parziale, dell’articolo è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.