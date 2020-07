Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO SERIE A – Il campionato di Serie A volge al termine e gran parte dei verdetti sono stati già proclamati. A due giornate dal termine della stagione, la Juventus è già matematicamente Campione d’Italia, e Brescia e Spal condannate alla retrocessione. Non tutto, però, è ancora definito. Oltre alla terza squadra che andrà in B, c’è da definire l’ordine di arrivo in zona Europa. La lotta per il secondo posto è più accesa che mai. L’Inter, al momento, primeggia a quota 76 punti, seguita da Atalanta e Lazio a 75. Tutte e tre le squadre andranno in Champions League senza preliminari, ma arrivare davanti porterebbe un vantaggio economico non indifferente.

Lazio, cosa cambia se si arriva secondi in Serie A

Come riporta Leggo, tra quarto e secondo posto ballano circa 10 milioni. Se infatti la quota fissa dei diritti tv è di 28,8 milioni, quella variabile è determinata proprio dalla classifica. Lo scorso anno la prima incassò 23,4 milioni, la seconda 19,4, la terza 16,8, la quarta 14,2. E sono già 5 i milioni di differenza. A tutto ciò, però, vanno aggiunti i ricavi derivati dai posti Champions, ovvero i 25 milioni di premi Uefa. Lo scorso anno andarono alla prima 10,3 milioni, poi a scalare 7,75 alla seconda, 5,15 alla terza e 2,75 alla quarta. Ed ecco gli altri 5 milioni di differenza, per un totale di 10. Un bottino non indifferente che potrebbe essere reinvestito sul mercato.

