LAZIO LAZZARI – Il vero colpo del mercato estivo biancoceleste, Manuel Lazzari, ha iniziato finalmente ad essere decisivo. Approfittando dello stop di Marusic, l’esterno di Valdagno si è preso l’out di destra della Lazio e oggi con il Lecce vuole approfittarne ancora e ripetere quanto di buono fatto vedere nelle ultime uscite, come riporta il Corriere dello Sport.

Cross e assist

A San Siro è stato proprio l’ex Spal a dare il via al gol del vantaggio di Immobile. Incursione sulla destra, passaggio illuminante di Luis Alberto e scavetto del numero 29 per la testa di Ciro. Ed è suo il cross che permette a Caicedo di deviare, sempre il numero 17 biancoceleste, per il momentaneo vantaggio contro il Celtic.

Chilometri di sprint

Una pedina fondamentale per Inzaghi visto il buon rendimento che può avere nelle due fasi. Sempre nella partita di San Siro è da notare come sia proprio Lazzari a recuperare nella propria area di rigore il pallone che Correa trasformerà nel 2-1 finale. Un giocatore nato per correre che alla Lazio ha appena iniziato e che sarà difficile arrestare.