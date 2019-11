LAZIO PRIMAVERA JUVENTUS – Dopo il brusco stop casalingo contro il Chievo per 3-0, la baby Lazio di Menichini si dirige verso Torino per trovare la scossa. In classifica le squadre alle spalle dei biancocelesti iniziano a fare punti, e Armini e compagni devono tornare al successo se non vogliono essere risucchiati.

Appuntamento alle 14

Ultimo impegno prima della sosta contro una Juventus che in classifica è alle spalle della Lazio. Gli uomini di Zauli non hanno iniziato benissimo e la formazione capitolina ne deve approfittare. Al ritorno dopo le nazionali il calendario dice Roma, Torino e Inter e sarà dunque fondamentale iniziare a racimolare punti già da oggi. Secondo il Corriere dello Sport ci sarà nuovamente Cerbara in avanti insieme a Zilli.