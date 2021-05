Lazio-Parma, domani la conferenza di Inzaghi: i dettagli

- Advertisement -

LAZIO INZAGHI CONFERENZA – Si avvicina il match tra Lazio e Parma in programma mercoledì sera alle 20:45. I biancocelesti puntano il riscatto dopo il k.o. esterno contro la Fiorentina. Domani alle 14, Simone Inzaghi presenterà la sfida alla squadra di Roberto D’Aversa in conferenza stampa. Lazionews.eu seguirà in diretta le dichiarazioni del mister delle aquile.