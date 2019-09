LAZIO PARMA FORMAZIONI CRONACA – Dopo i ko contro Spal e Cluj, la Lazio deve ripartire. Ecco perché mister Inzaghi è pronto a schierare in campo il modulo “fantasia” con tutti i big a disposizione per cercare di vincere contro il Parma di D’Aversa e ritrovare la vittoria (ed il morale) prima della super sfida contro l’Inter. Di seguito ecco le formazioni ufficiali e la cronaca del match.

Dallo stadio Olimpico

Marco Barbaliscia

Serie A 2019/2020, 4a giornata

Stadio Olimpico di Roma, domenica 22 settembre ore 20:45

Formazioni ufficiali

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Marusic, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile. A disp.: Proto, Guerrieri, Vavro, Bastos, Patric, Lazzari, Cataldi, Parolo, Berisha, Jony, Caicedo, Adekanye. All.: Inzaghi.

Indisponibili: Lukaku

Diffidati: –

Squalificati: –

PARMA (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Giu. Pezzella; Hernani, Brugman, Barillà; Kulusevski; Inglese, Gervinho. A disp.: Colombi, Alastra, Dermaku, Laurini, Scozzarella, Cornelius, Karamoh, Sprocati. All.: D’Aversa.

Indisponibili: Kucka, Grassi

Diffidati: –

Squalificati: –

La sestina arbitrale

ARBITRO: Abisso (sez. Palermo)

ASSISTENTI: Villa e Gori

IV UOMO: Minelli

VAR: Massa

AVAR: Liberti

I marcatori di Lazio-Parma

9′ – Gol della Lazio! I biancocelesti trovano il gol in avvio. Luis Alberto verticalizza magistralmente per Immobile che parte in posizione regolare e, a tu per tu con Sepe, lascia partire un sinistro in diagonale che s’infila in porta dopo aver baciato il palo più lontano. 1-0!

Gli ammoniti di Lazio-Parma

61′ – Ammonito Barillà (Parma)

46′ – Ammonito Leiva (Lazio)

24′ – Ammonito Kulusevski (Parma)

Le sostituzioni