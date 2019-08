LAZIO CALCIOMERCATO – La Lazio continua a monitorare profili per sostituire Sergej Milinkovic, in caso di partenza. Nonostante negli ultimi giorni sta avanzando sempre più l’ipotesi di una permanenza del serbo, dal Messaggero.it arriva una nuova candidatura per il centrocampo biancoceleste. Si tratta di Carles Aleñá, 21enne promessa del Barcellona ma con una valutazione già alta di 30 milioni. Date le cifre è da escludere che lo spagnolo arrivi anche nel caso in cui il numero 21 biancoceleste rimanga nella capitale.