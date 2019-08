LAZIO TRUFFA DE VRIJ – Durante il pagamento dell’ultima rata di due milioni, al Feyenoord per Stefan De Vrij, la Lazio è stata truffata da un Hacker e la cifra non è mai arrivata agli olandesi. Ora come riporta il Corriere dello Sport, la società di Rotterdam e i biancocelesti hanno trovato un accordo tramite il concordato di Nyon: il club di Lotito verserà soltanto 1 milione.