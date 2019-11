Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO PRIMAVERA RAUL MORO – Sabato pomeriggio, la Lazio Primavera ha sconfitto per 2-1 i pari età della Roma. Protagonista del match, seppur per soli 15 minuti è stato anche Raul Moro. Lo spagnolo che ha finalmente ricevuto il transfer, ha dovuto abbandonare il campo anzitempo per infortunio.

Condizioni Raul Moro

Raul Moro ha saltato la ripresa di Lunedì e la seduta di ieri, per la contusione subita nel derby. Come scrive il Corriere dello Sport, lo spagnolo non ha riportato fratture ma sente ancora dolore ed è in dubbio per il match di sabato contro il Torino.