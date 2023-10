Provedel si racconta: "Il gol all'Atletico, la Nazionale e i miei idoli"

Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO PROVEDEL INTERVISTA - Sportweek ha intervistato Ivan Provedel, portiere della Lazio e assoluto protagonista dell'ultimo periodo biancoceleste. Il numero 94 si è raccontato parlando del suo passato, dei suoi idoli e, soprattutto, del suo gol in Champions League contro l'Atletico Madrid.

Lazio, le parole di Provedel

Sul gol all'Atletico Madrid

"Per me quella sera era già fantastico esserci, volevo solo godermela fino in fondo. Giocare in Champions è il sogno di qualsiasi calciatore. Sarebbe stato bello anche se fosse finita diversamente. Ho dato un'occhiata alla panchina, mi hanno detto che mancavano pochi secondi così sono andato. Dopo l'angolo e la ribattuta c'è stato il cross di Luis Alberto. Sapevo dove l'avrebbe messa perché in allenamento quelle traiettorie le studio da portiere. Così ho fatto il movimento giusto".

Poi ha continuato, dichiarando di sognare il debutto in Nazionale maggiore. Parlando di idoli, Toldo è stato il suo mito, e gli ha anche mandato un messaggio dopo il gol in Champions. Buffon, invece, per lui è stato il migliore di sempre, mentre il più forte in attività è Alisson. In Italia ha sostenuto di apprezzare molto Szczesny e Maignan.