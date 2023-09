Il gol nel segno del numero 94: la coincidenza che riguarda Provedel

Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO PROVEDEL NUMERO 94 - Lo porta dietro la schiena dai tempi di La Spezia. Arrivato alla Lazio ha voluto continuare a vestirlo, visto che sembrava avergli portato molto bene. Il rapporto di Provedel con il numero 94 è speciale, e lo sarà ancor di più dopo Lazio - Atletico Madrid.

Il numero 94 nella storia di Provedel: le coincidenze

Nato, per l'appunto, nel 1994, ha scelto proprio il numero 94 da portare sulle spalle con la maglia della Lazio. Anche la sua altezza richiama quella stessa cifra: 194 centimetri. La coincidenza ancor più incredibile, però, è arrivata in Lazio - Atletico Madrid. Infatti il gol di Provedel, che ha regalato il pareggio ai biancocelesti, è arrivato proprio al minuto 94. Per la precisione, 94:25. Un motivo in più per tenersi stretto quel numero quindi, che ormai è diventato speciale a tutti gli effetti ed è entrato nella storia della Lazio.