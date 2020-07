Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO CALCIOMERCATO – La Lazio, fino allo stop del calcio giocato dovuto al Coronavirus, ha conteso lo scudetto alla Juventus. Per gran parte della stagione le due squadre sono state divise da solamente un punto in classifica. Poi è arrivata la pandemia e i ragazzi di Simone Inzaghi non sono riusciti a dare continuità ai risultati del pre lockdown. Come riporta Il Messaggero, i motivi di questo calo partono dalla sessione di calciomercato di gennaio. Igli Tare, infatti, non è riuscito ad aggiungere alla rosa gli uomini che servivano per inseguire, con ancora più forza, il sogno scudetto. Doveva arrivare un attaccante, si era parlato di Giroud del Chelsea, e un centrocampista che sopperisse all’assenza di Lucas Leiva, infortunatosi al ginocchio. Nessuno di questi rinforzi è arrivato e la squadra non è riuscita a mantenere la brillantezza fisica che l’aveva contraddistinta fino a febbraio. I mancati innesti non sono l’unica causa che ha portato al calo, ma la società avrebbe dovuto fare di più per alimentare la corsa al titolo.

