DESIGNAZIONE ARBITRALE LAZIO CAGLIARI PICCININI – E’ stata resa nota la sestina arbitrale chiamata a dirigere l’incontro della 35esima giornata di Serie A tra Lazio e Cagliari. Il fischietto del match che andrà in scena allo Stadio Olimpico alle 21:45, sarà il signor Marco Piccinini (Sezione di Forlì). Gli assistenti saranno Longo e Scatragli e il quarto uomo Di Martino. Al VAR, invece, ci sarà Rocchi con Costanzo all’Avar.

La sestina arbitrale di Lazio Cagliari

ARBITRO Marco Piccinini (Sezione di Forlì)

Assistenti: Longo – Scatragli

IV uomo: Di Martino

V.A.R.: Rocchi

A.V.A.R.: Costanzo

Piccinini, nessun precedente con la Lazio

Il signor Marco Piccinini non ha ancora mai diretto la Lazio. La partita di giovedì contro il Cagliari sarà la prima per lui. La squadra sarda, invece, è stata arbitrata due volte dal fischietto di Forlì in Serie A e una in Coppa Italia. I rossoblu hanno ottenuto due sconfitte e una vittoria nella passata stagione in Cagliari-Chievo, finita 2 a 1.

