Felipe Anderson nella top 3 brasiliani: 50 gol e 50 assist

FELIPE ANDERSON - Una pedina fondamentale della Lazio di Sarri, Felipe Anderson, rientra nella top 3 brasiliani per gol e assist.

Il record di Felipe Anderson

Una colonna portante della Lazio di Sarri, che non si ferma mai. Felipe Anderson raggiunge anche un grande record personale: subito dopo a Firmino e Neymar, il numero 7 della Lazio è il terzo brasiliano in classifica, ancora in attività, che ha realizzato almeno 50 gol e 50 assist nei top 5 campionati europei dal 2013-14.